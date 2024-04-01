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Haberler Yaşam 31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 10:19

31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gitti. Seçim nedeniyle birçok programın yeni bölümleri yayınlanmadı. Birçok kanalda seçim özel programları ekrana geldi. Bütün Türkiye dört gözle seçim sonuçlarını bu ekranlardan takip etti. Medya gündemini yakından takip edenler dün gece en çok izlenen programı merak ediyor. Peki, 31 Mart 2024 seçim reyting sonuçları açıklandı mı, Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti? İşte dün gecenin reyting sonuçları.

31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapıldı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrilmişti. Tüm Türkiye dört gözle seçim sonuçlarını seçim özel programlardan takip etti. Peki, Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti? İşte 31 Mart Pazar reyting sonuçları...

31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

31 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapıldı. Yayın yasağının kalkmasının ardından ekranlarda seçim sonuçları canlı olarak yayınlandı. Bütün Türkiye seçim sonuçlarını takip etti.

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31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

31 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

GEÇEN HAYTANIN REYTİNG SONUÇLARI- 24 MART 2024

24 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçlarışu şekilde;

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Yargı", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Teşkilat" yer aldı.

31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

AB'de 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Teşkilat", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

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