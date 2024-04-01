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31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
10:19
31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?
Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gitti. Seçim nedeniyle birçok programın yeni bölümleri yayınlanmadı. Birçok kanalda seçim özel programları ekrana geldi. Bütün Türkiye dört gözle seçim sonuçlarını bu ekranlardan takip etti. Medya gündemini yakından takip edenler dün gece en çok izlenen programı merak ediyor. Peki, 31 Mart 2024 seçim reyting sonuçları açıklandı mı, Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti? İşte dün gecenin reyting sonuçları.