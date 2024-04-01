31 Mart seçimleri reyting sonuçları listesi: Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti?

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapıldı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrilmişti. Tüm Türkiye dört gözle seçim sonuçlarını seçim özel programlardan takip etti. Peki, Türkiye seçim sonuçlarını hangi kanaldan takip etti? İşte 31 Mart Pazar reyting sonuçları...