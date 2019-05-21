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Bursa'da yaşayan çoban çift ormanları evleri olarak kullanıp 32 yıldır dağlarda yaşıyorlar insanlardan teknolojiden uzak bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 20:49
32 yıldır ormanda yaşıyorlar
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32 yıldır ormanda yaşıyorlar

Bursa'da yaşayan çoban çift ormanları evleri olarak kullanıp 32 yıldır dağlarda yaşıyor.

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32 yıldır ormanda yaşıyorlar

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin ve Nihal Taşkın çifti hayatlarını birleştirdikten sonra ormanda yaşamaya karar verdi.

32 yıldır ormanda yaşıyorlar

Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan çift sahip oldukları keçi sürüsüyle birlikte ormanların içinde kulübede çobanlık yaparak hayat sürüyor.

32 yıldır ormanda yaşıyorlar

3 ayda bir bulundukları merayı değiştiren çift gittikleri yere hemen kulübe yaparak teknolojiden ve insanlardan uzak bir hayat sürüyor. Taşkın çifti, keçilerini her gün sağıp sütlerini 10 kilometre uzaklıktaki köylerine eşekle götürüp sütçüye satıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar

Bu sütlerden ise doğal peynir elde ediliyor. Hüseyin Taşkın, eşine olan aşkını dağlarda türküler söyleyerek dile getiriyor. Bunca zorlu yaşam mücadelesine rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeyen çift, mutlu bir hayat sürdüklerini belirtiyor.

32 yıldır ormanda yaşıyorlar

32 yıldır dağlarda ormanların içinde hayvan güderek kulübede yaşadığını ifade eden Hüseyin Taşkın, "İnsanlardan uzak dağlarda çobanlık yaparak yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Burada çok temiz hava var, dağlarda ormanların içinde sabit bir yerim yok

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