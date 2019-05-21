32 yıldır ormanda yaşıyorlar

32 yıldır dağlarda ormanların içinde hayvan güderek kulübede yaşadığını ifade eden Hüseyin Taşkın, "İnsanlardan uzak dağlarda çobanlık yaparak yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Burada çok temiz hava var, dağlarda ormanların içinde sabit bir yerim yok