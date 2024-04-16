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34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
15:17
34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!
Antalya'da Abdüsselam Abay, dün gece çıkan kavgada 34 yıllık eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle katletti! Cani kocanın İngiltere'de yaşayan oğluna "Anneni öldürdüm" demesi üzerine olay yerine giden ekipler, kan donduran manzara karşısında şoka girdi. Tutuklanan Abdüsselam Abay ile ilgili o detay dikkat çekti: 2 gün orada saklanmış!