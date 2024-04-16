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Haberler Yaşam 34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:17

34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!

Antalya'da Abdüsselam Abay, dün gece çıkan kavgada 34 yıllık eşi Türkan Abay'ı 25 bıçak darbesiyle katletti! Cani kocanın İngiltere'de yaşayan oğluna "Anneni öldürdüm" demesi üzerine olay yerine giden ekipler, kan donduran manzara karşısında şoka girdi. Tutuklanan Abdüsselam Abay ile ilgili o detay dikkat çekti: 2 gün orada saklanmış!

DHA
34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!

Antalya'nın Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay ile eşi Türkan Abay, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini bıçakla öldürdü. Abay, bu sabah oğlu E.A.'yı arayıp, 'Anneni öldürdüm' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!

İMAMDAN HELALLİK İSTEMİŞ

2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.

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34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!

2 GECE CAMİDE YATMIŞ

Abdüsselam A.'nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere'ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!

Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.'nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

34 yıllık eşini 25 bıçak darbesiyle katletti: Yatak odasında o halde bulundu!

25 BIÇAK DARBESİ

Yapılan incelemede Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi. Abay'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Abdüsselam Abay Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.

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