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36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! "Oraya hiç gitmedim bile"
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
13:56
36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! "Oraya hiç gitmedim bile"
Ülkeyi hiç ziyaret etmemesine rağmen Gal aksanı konuşarak uyanan İngiliz bir kadın, sesini geri alabilmek için yardım istiyor. 36 yaşındaki Zoe Coles, Haziran 2023'te sesi bir gecede geliştirdikten sonra kendine özgü aksanının 'yapışmış' olmasından ve kaybolmayacağından korkuyor.