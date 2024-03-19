Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! "Oraya hiç gitmedim bile"
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:56

36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! "Oraya hiç gitmedim bile"

Ülkeyi hiç ziyaret etmemesine rağmen Gal aksanı konuşarak uyanan İngiliz bir kadın, sesini geri alabilmek için yardım istiyor. 36 yaşındaki Zoe Coles, Haziran 2023'te sesi bir gecede geliştirdikten sonra kendine özgü aksanının 'yapışmış' olmasından ve kaybolmayacağından korkuyor.

36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! Oraya hiç gitmedim bile

Coles, artık evden her çıktığında 'endişeleniyor' ve yeni sesinden dolayı 'artık ortama uyum sağlayamadığını' düşünüyor.

36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! Oraya hiç gitmedim bile

Olağanüstü derecede nadir görülen yabancı aksan sendromuna (YAS) sahip olduğuna inanıyor. İlk kez 1907'de bahsedilmesinden bu yana dünya çapında yalnızca 150 civarında vaka belgelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! Oraya hiç gitmedim bile

Genellikle kafa veya beyin hasarının sonucudur ve en yaygın nedeni felçtir. YAS ayrıca beyin travması, beyin kanaması veya beyin tümöründen sonra da ortaya çıkabilir.

36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! Oraya hiç gitmedim bile

Tıp dergilerinde bildirilen diğer nedenler arasında multipl skleroz ve konversiyon bozukluğu yer almaktadır.

36 yaşındaki kadının gizemli hikayesi: Bir sabah uyandığında başka bir aksanla konuşuyordu! Oraya hiç gitmedim bile

Aynı zamanda fonksiyonel nörolojik bozukluğu (FND) bulunan Coles, kötü alevlenmeler geçirdiğinde aksanının 'İngilizceye geri döndüğünü' söylüyor.

SON DAKİKA