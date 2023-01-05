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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 13:42

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?

3600 ek gösterge emekli maaşı hesaplama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur zammını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte araştırılıyor. Yaz aylarında 3600 ek gösterge kapsamı dahilinde bütün memurların göstergeleri yükselirken, bu sayede memura ek zam olanağı oluştu. Ödemeleri bekleyen vatandaşlar; 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramakta. Ocak zammı ile birlikte memurlar ek ödemeye kavuşacaklar. Düzenlemeyle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi. İşte 3600 ek gösterge hesaplama

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?

3600 ek gösterge hesaplama ile memurlar, yaz aylarında Meclis'ten geçen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne kadar maaş alacaklarını sorguluyor. Yüzde 30'luk memur ve emekli maaş artışı sonrası göstergeleri artan memurlar, ek zamlarını merak ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak?

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammının yüzde 30 oranında uygulanacağı kesinleşti.

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 Temmuz ayında yasalaştı.

Ancak uygulama 15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak.

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? Yeni Ocak zammı ile birlikte memurlar ve emeklilere 3600 ek gösterge ne kadar yansıyacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, MAAŞA NASIL YANSIYACAK?

Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 seviyesine çıkarılacak. Bu durum emekli memur maaşlarına yansıyacak.

Sabah Ekonomi yazarı Hazal Ateş'in haberine göre süreç şöyle işleyecek:

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