3600 ek gösterge hesaplama ile memurlar, yaz aylarında Meclis'ten geçen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne kadar maaş alacaklarını sorguluyor. Yüzde 30'luk memur ve emekli maaş artışı sonrası göstergeleri artan memurlar, ek zamlarını merak ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak?