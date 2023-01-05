3600 ek gösterge emekli maaşı hesaplama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur zammını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte araştırılıyor. Yaz aylarında 3600 ek gösterge kapsamı dahilinde bütün memurların göstergeleri yükselirken, bu sayede memura ek zam olanağı oluştu. Ödemeleri bekleyen vatandaşlar; 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramakta. Ocak zammı ile birlikte memurlar ek ödemeye kavuşacaklar. Düzenlemeyle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi. İşte 3600 ek gösterge hesaplama