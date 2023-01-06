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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:18

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

3600 ek gösterge emekli maaşı hesaplama ve memura ek zam rakamları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yasalaşan düzenleme yeni yılla birlikte uygulamaya konuluyor. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında ortaya çıkmıştı. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında yatacak ve hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt armaya başladı. Ek gösterge tablosu ile yeni hesaplar yapılıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yatacak, kimleri kapsıyor? İşte, maaşa etkisi ve ödeme tarihi…

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Emekli ve memurun aldığı yüzde 30'luk ocak zammı üzerine memur ve memur emeklisi ek gösterge ödemelerinden yararlanacak. Yasanın yürürlüğe konulacağı tarih ile ödeme takvimi de ortaya çıktı. 3600 ek gösterge hesaplama işlemleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, maaşa etkisi nasıl? İşte, detaylar…

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammının yüzde 30 oranında uygulanacağı kesinleşti.

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3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 Temmuz ayında yasalaştı.

Ancak uygulama 15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, MAAŞA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 seviyesine çıkarılacak. Bu durum emekli memur maaşlarına yansıyacak.

Sabah Ekonomi yazarı Hazal Ateş'in haberine göre süreç şöyle işleyecek:

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

"Toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi."

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