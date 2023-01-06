Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:18

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında ödenecek? 3600 ek gösterge hesaplama tablosu ile ek ödeme ne kadar olacak?

3600 ek gösterge emekli maaşı hesaplama ve memura ek zam rakamları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yasalaşan düzenleme yeni yılla birlikte uygulamaya konuluyor. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında ortaya çıkmıştı. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, ayın kaçında yatacak ve hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt armaya başladı. Ek gösterge tablosu ile yeni hesaplar yapılıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yatacak, kimleri kapsıyor? İşte, maaşa etkisi ve ödeme tarihi…