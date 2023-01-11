SON DAKİKA

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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:37

3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?

3600 ek gösterge hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 2023 Ocak-Haziran dönemi için emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Akabinde ek gösterge düzenlemesi ile maaşa yansıyacak ikramiye farkı tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl yasalaşan düzenleme bu yıl yürürlüğe girecek. Bu noktada 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. İkramiye tutarlarının katsayı ve hizmet yılına göre değişeceği biliniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ödenecek, emekli memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte, detaylar…

3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 30 olarak belirlendi. 2023 Ocak zammı öncesi 3600 ek gösterge ödemeleri de maaşlara yansıyacak. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, 3600 ek gösterge hesaplama tablosu 2023…

3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak. Memur ve memur emeklileri için bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.

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3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 yılının Temmuz ayında yasalaştı.

Uygulama 15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?

EMEKLİ MEMURA İKRAMİYE MÜJDESİ!

2022 yılında emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ikramiye farklarından yararlanabilecek İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek.

2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGE nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL verilecek?

5,3 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR: 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 seviyesine çıkarılacak. Bu durum emekli memur maaşlarına yansıyacak.

Sabah Ekonomi yazarı Hazal Ateş'in haberine göre süreç şöyle işleyecek:

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