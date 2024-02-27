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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
13:20
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?
Memur maaşlarının, emekli memur aylıklarının ve emekli bayram ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak bir düzenleme olan 3600 ek göstergede hazırlıklar tamamlanıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci derece memurlara ek gösterge verilmesine dair düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. Bakan Işıkhan'ın düzenlemeye dair açıklamaları ek gösterge için "çalışmanın ivedilikle TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. Peki 3600 ek göstergede son durum ne, 2.torba yasada var mı, kimlere verilecek?