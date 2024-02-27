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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:20

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?

Memur maaşlarının, emekli memur aylıklarının ve emekli bayram ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak bir düzenleme olan 3600 ek göstergede hazırlıklar tamamlanıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci derece memurlara ek gösterge verilmesine dair düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. Bakan Işıkhan'ın düzenlemeye dair açıklamaları ek gösterge için "çalışmanın ivedilikle TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. Peki 3600 ek göstergede son durum ne, 2.torba yasada var mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?

Memurların emekli aylıkları ile ikramiyelerini etkileyen ek göstergenin kapsamı genişletildi. Birinci döneme yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge çalışmasında gözler Torba Yasa'da. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin kabul edilmesiyle göstergenin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte 3600 hakkında son gelişmeler

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE 2. TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM || 2.torba yasada var mı, 3600 ek gösterge çıktı mı, kimlere verilecek?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

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