4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletini yapmak için klozetin kapağını kaldıran adam 4 metre uzunluğundaki dev yılanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Korkunç görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydeden adam sosyal medyada paylaştı. Dünyanın en zehirli türleri arasında olduğu bilinen yılanın zehri, bir insanın tüm deliklerinden kanlar gelerek öldürmesine neden oluyor.