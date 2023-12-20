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4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
13:39
4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı
Tuvaletini yapmak için banyoya giden adam, hayatının şokunu yaşadı. Avustralya'nın Queensland kentinde meydana gelen bu olayda tuvaletin içindeki yılanın oldukça zehirli bir tür olan ağaç yılanı olduğu belirlendi. O görüntüler anbean kameralara yansıdı…