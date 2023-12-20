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Haberler Yaşam 4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:39

4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletini yapmak için banyoya giden adam, hayatının şokunu yaşadı. Avustralya'nın Queensland kentinde meydana gelen bu olayda tuvaletin içindeki yılanın oldukça zehirli bir tür olan ağaç yılanı olduğu belirlendi. O görüntüler anbean kameralara yansıdı…

4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletini yapmak için klozetin kapağını kaldıran adam 4 metre uzunluğundaki dev yılanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Korkunç görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydeden adam sosyal medyada paylaştı. Dünyanın en zehirli türleri arasında olduğu bilinen yılanın zehri, bir insanın tüm deliklerinden kanlar gelerek öldürmesine neden oluyor.

4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Olay Avustralya'nın Queensland kentinde yaşandı. Hervey Körfezi'ndeki bir evin tuvaletinden 4 metre uzunluğunda dev bir yılan çıktı.

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4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Oldukça zehirli bir tür olan yılanın 4 metrelik bir ağaç yılanı olduğu belirlendi.

4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Avustralya'da yılanlar genellikle yaz aylarında su aramak için eve giriyor.

Dev yılanla karşı karşıya kalan adam şoku atlattıktan hemen sonra yılan avcılarını arayıp yardım istedi.

4 metre uzunluğundaki devasa yılan klozetin içinden fırladı! Tuvalete giden genç adam hayatının şokunu yaşadı

Kısa süre içerisinde eve gelen yılan avcıları yılanı tuvaletten alıp doğal yaşamına bıraktılar.

O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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