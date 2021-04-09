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Haberler Yaşam 40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 00:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 17:55

40 bin yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli süreci devam ediyor. Sözlü sınavlar için heyecanlı bekleyiş sürerken daha fazla kontenjan isteyen öğretmen adayları konusunda bir beklentiye girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen '40 bin öğretmen ataması olacak mı, ek ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt verdi ve süreç hakkında son durumu anlattı. İşte, Bakan Selçuk'un ek öğretmen atamaları hakkında yaptığı açıklama

40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ile ilgili olarak son dakika açıklamaları geldi. Özel bir televizyon kanalında programa katılan Bakan Ziya Selçuk, ek talebi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, eğitim fakültelerinden mezun olan farklı branşlardaki öğretmenlerin atanmak istemelerinin doğal olduğunu, sosyal medyada örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Selçuk, kendisine yöneltilen ' olacak mı, ek öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?' sorusuna da yanıt verdi ve şu sözleri kullandı...

40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişimlerimiz, çabalarımız var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Bu geçen sene 40 bindi.

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40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!

Bu seneki bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin oldu. Daha fazla olması noktasında beklentiler var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda bizim her zaman doğal talebimiz var tabii ki." diye konuştu.

40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi şöyle: 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek.

40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!

Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek.

Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

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