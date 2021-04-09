40 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek öğretmen atamaları açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamaları ile ilgili olarak son dakika açıklamaları geldi. Özel bir televizyon kanalında programa katılan Bakan Ziya Selçuk, ek öğretmen ataması talebi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, eğitim fakültelerinden mezun olan farklı branşlardaki öğretmenlerin atanmak istemelerinin doğal olduğunu, sosyal medyada örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Selçuk, kendisine yöneltilen '40 bin öğretmen ataması olacak mı, ek öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?' sorusuna da yanıt verdi ve şu sözleri kullandı...