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40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı

'ın Ulus ilçesinde, ayının açtığı tahmin edilen mezara fotokapan kuruldu. Alınan bilgiye göre, Saz Mahallesi'nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişi, Sümenler Mezarlığı'na defnedildi.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 20:46
40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı

Yaklaşık 3 hafta önce mezarın kazıldığını gören vatandaşlar, bunun üzerine mezarı tekrar kapattı.

Mezarın 4 gün önce yeniden açıldığını gören vatandaşlar, durumu Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen'le paylaştı.

40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı

Haber verilmesi üzerine mezarlığa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

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40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı

MEZARA FOTOKAPAN KURULDU

Mezarın ayı tarafından açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, mezara fotokapan kurdu.

40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı

Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 gün önce ölen bir mahalle sakininin defin işleminden yaklaşık 20 gün sonra mezarının kazıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı

Sümen, "Sonrasında 4 gün önce mezarın yeniden kazıldığını gördük ve durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdik. Ekipler mezarın ayı tarafından kazılabileceğini söyledi. Durumu anlamak için mezarın karşısına fotokapan kuruldu. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık." dedi.

40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı
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40 gün önce defnedilmişti... Mahalleyi korku saldı
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