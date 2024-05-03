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40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
12:59
40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bu yıl 3 milyonun üzerinde başvuru yaptı. YKS sorularının hazırlanması, kitapçıkların basımı ve paketlenmesinde görev alan çalışanlar için 40 günlük karantina süreci başladı! İşte görevlilerin dışarı çıkacakları o tarih!