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Haberler Yaşam 40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 12:59

40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bu yıl 3 milyonun üzerinde başvuru yaptı. YKS sorularının hazırlanması, kitapçıkların basımı ve paketlenmesinde görev alan çalışanlar için 40 günlük karantina süreci başladı! İşte görevlilerin dışarı çıkacakları o tarih!

İHA
40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu YKS soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, uzmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan ÖSYM personeli, 40 günlük dış dünyadan izole yaşamlarına başladı.

40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!

Personel, aileleri de dahil olmak üzere YKS sonuna kadar hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak. Personelin tüm temel ihtiyaçları 40 gün boyunca merkezde karşılanacak.

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40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!

POLİS EKİPLERİ 7/24 NÖBETTE

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan 20 bin metrekarelik merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Güvenlik, özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak.

40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!

PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ VAR

Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemeyecek. Görevlilerinin tamamı X-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınacak.

40 günlük karantina başladı: Çöpleri bile dışarı çıkmayacak!

9 HAZİRAN'DA ÇIKABİLECEKLER!

ÖSYM personeli, uzmanlar ve öğretim üyeleri, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlardan oluşan 100'ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. YKS'de son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte personel merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

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