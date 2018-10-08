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40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Giriş Tarihi: 08.10.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 16:39
40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Yeni köprüye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın, "Bugün Allah'a şükretmek için şükür secdesi yaptık ve şükür kurbanı kesiyoruz. Köprümüz bitti, eksiği yok fazlası var." dedi.

40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

'ta bir mahallenin sakinleri, uzun yıllardır bekledikleri, Kızılırmak üzerinden kentle bağlantılarını sağlayacak köprünün üzerinde kurban kesip şükür namazı kıldı.

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40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Bölgedeki tarihi Kesik Köprü'nün restore edilerek ulaşıma kapatılmasının ardından Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden geçmeye başlayan mahalle sakinleri, yeni köprü yapılması için birçok kez girişimde bulundu.

40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Belediye Başkanı Sami Aydın, geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışma başlatılması talimatını verdi.

40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Karşıyaka Mahallesi ile bölgedeki birçok köyü şehre yakınlaştıracak köprünün yapımı kısa sürede tamamlandı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ve bazı mahalleliler, hafta sonu açılması planlanan köprünün üzerinde şükür namazı kılarak kurban kesti.

40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Muhtar Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Karşıyaka Mahallesi ile çok sayıda köyün bağlantısını sağlayacak yeni köprünün yapılması için çeşitli eylemler yaptıklarını söyledi.

40 yıldır bekledikleri köprü için şükür namazı kıldılar

Yeni köprüye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydın, "Bugün Allah'a şükretmek için şükür secdesi yaptık ve şükür kurbanı kesiyoruz. Köprümüz bitti, eksiği yok fazlası var." dedi.

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