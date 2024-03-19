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400 yıllık tarihi köy: Bu fikre kapılanlar kazma kürekle define aramaya koşuyor
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:56
400 yıllık tarihi köy: Bu fikre kapılanlar kazma kürekle define aramaya koşuyor
400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü defineciler tarafından talan edildi. Muhtar isyan etti: Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız…