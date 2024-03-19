400 yıllık tarihi köy: Bu fikre kapılanlar kazma kürekle define aramaya koşuyor

Emirhan köyü muhtarı Yasin Arslan, "Burada birleşik bir düzen vardı. Parseller birbirine yakın ve eşitti. Buranın doğal güzellikleri var. Emirhan Kayalıkları da buradadır. Burayı çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Burası, 40 hanelik bir köydü.