Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! MEB 45 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Giriş Tarihi: 21.03.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 22:51

ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! MEB 45 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Öğretmen atamaları son dakika açıklamaları binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu son dakika gelişmesi sonrası 45 bin öğretmen atamaları ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl soruları yanıt aramaya başladı. Atamaya ilişkin kadro ve branş dağılımının yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. İşte, 2023 son dakika MEB 45 bin öğretmen atama takvimi ile başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi merak edilen tüm detaylar...