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462 basamaklı "Cennet"

'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem obrukları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 12:44
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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet

Şu anda yıllık 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda yapımına başlanan düzenlemeler bittikten sonra 150 ile 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Çalışmalara başlandı, 16 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor" dedi.

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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet

Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan Cennet-Cehennem obrukları hem doğal güzellikleriyle hem de inanç turizmiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet

Şu anda 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın yaklaşık 10 milyon liralık desteğiyle çalışma başlatıldı.

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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet
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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet
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462 basamaklı "Cennet"
462 basamaklı Cennet
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