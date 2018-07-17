462 basamaklı "Cennet"

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem obrukları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şu anda yıllık 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda yapımına başlanan düzenlemeler bittikten sonra 150 ile 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, 'Çalışmalara başlandı, 16 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor' dedi. Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan Cennet-Cehennem obrukları hem doğal güzellikleriyle hem de inanç turizmiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Şu anda 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın yaklaşık 10 milyon liralık desteğiyle çalışma başlatıldı.