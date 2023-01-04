4687, 4197, 3335, 2906 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? 2023 Emekli zammı sonrası tablo belli oldu! İşte SSK Bağkur en düşük ve yüksek emekli maaşları

Emekli zammı 2023 son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen zam oranı TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile netlik kazandı. 2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur yeni zamlı emekli maaş tablosu da belli oldu. Bu veriler ışığında 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde ödenecek en düşük maaş 3 bin 633 TL oldu. Bu noktada milyonlarca vatandaş, ''4687, 4197, 3335, 2906 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 4687, 4197, 3335, 2906 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte, 2023 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…