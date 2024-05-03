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Haberler Yaşam 5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:50

5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!

İstanbul'da 5 kişilik kızlar çetesi, girdikleri evlerden ziynet eşyası, döviz ve nakit para çaldı. Ev sahibi S.N.'nin durumu fark edip polise haber vermesi üzerine ekipler düğmeye bastı. Bölgede kızlar çetesi olarak nam salan ve güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheliler, suçüstü yakalandı! Çete üyelerinin suç kayıtları dudak uçuklattı!

Yunus Emre KAVAK
5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ndeki Dikilitaş Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde 21 Nisan günü meydana gelen olayda bir süreliğine alışverişe çıkan S.N.'nin evine hırsızlar girdi.

5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!

Eve giren hırsızlar 300 Dolar, 5 Lari, 161 Türkmenistan Manatı, Küçük Yıldız uçlu kolye ve küpe çaldı. Aynı hırsızlar yine o cadde üzerinde S.E.'nin de evine girmeye çalıştılar ama etraftan fark edilince hırsızlık girişimde kaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!

ŞÜPHELİLER POLİSE TANIDIK GELDİ

Çalışmalar kapsamında etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kendilerine Kızlar Çetesi olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Daha önce defalarca benzer suçlardan kaydı olan şüpheliler Hırsızlık Büro Dedektiflerince de yakından tanınan şüphelilerdi.

5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!

217 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 23 Nisan günü o 5 hırsızı Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 27 yaşında, 47 suç kayıtlı Gamze M., 27 yaşında 32 suç kayıtlı Gülay M., 37 yaşında 17 ayrı kaydı olan Leyla T., 35 yaşında 41 suç kaydı olan Yonca T. Ve 23 yaşında 80 adet suçtan kaydı olan Sedef T. Emniyete götürüldü.

5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!

Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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