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5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
10:50
5 kadın kamerada: Kızlar çetesi girdikleri evde bakın neler yapmış!
İstanbul'da 5 kişilik kızlar çetesi, girdikleri evlerden ziynet eşyası, döviz ve nakit para çaldı. Ev sahibi S.N.'nin durumu fark edip polise haber vermesi üzerine ekipler düğmeye bastı. Bölgede kızlar çetesi olarak nam salan ve güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheliler, suçüstü yakalandı! Çete üyelerinin suç kayıtları dudak uçuklattı!