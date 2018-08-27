5 yıl önce 5 fidan dikti şimdi tonlarca üretiyor!

TÜRKİYE'DE SATIŞA BAŞLADI

Türkiye hallerinde şu andan itibaren satışına başladık. Güzel doğal bir meyve lezzeti güzel. Vitamin ve minareller yönünden zengin içeriğe sahip bir meyvedir. Her meyve gibi bu da bazı hastalıklara iyi gelmektedir. İçinde likopen oranı yüksek. İçinde bulunan mineral ve vitaminlerin vücuttaki prebiyotikleri destekliyor. Bu sayede hastalıkları geçirmesi açısından önemli. Kanser hastaları da tercih ediyor. Zayıf düşmüş hastalar da tercih ediyor. Sağlıklarına kavuşmasında yardımcı olan bir ürün. Hoş keskin bir kokusu var.