5 yıl önce 5 fidan dikti şimdi tonlarca üretiyor!

5 YIL ÖNCE 5 FİDANLA BAŞLADI, ŞİMDİ TONLARCA ÜRETİYOR
Yurt dışındaki insanların çok beğenerek bahsettiği ve bildiği meyveyi ülkede tanıtmak için çok çaba harcadığını ifade eden Levent, "Silifke'nin iklimi müsait geldi. Bu yıl kış yumuşak geçtiği için verim yönünden çok büyük artış gösterdi. Yıllar içerisinde uğraşarak bin ağaca kadar çıktım. Bu yıl 10 ton ürün bekliyorum. Yurt içinde tanıtıp satmaya başladım. Daha önce hallerde satamıyordum. Çünkü ithal bir meyve olarak gözüküyordu. Geçen yıl Gümrük Dış Ticaret Müdürlüğüne başvurarak bu ürünü Türkiye'de yetiştirildiğini ispatladım.
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