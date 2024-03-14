50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

GELİNLİK BİLE ALDIRDI!

Ersin Ü., Necla Ö.'ye kendisini çok sevdiğini, düğün yapacaklarını söyleyerek gelinlik bakmasını istedi. Kendisine gelinlik de alan Necla Ö., Ersin Ü.'nün annesiyle tanıştırmak için gittiği evde Ersin Ü. tarafından cinsel istismara uğradı. Şikayetçi olmaması yönünde baskı yapan Ersin Ü., Necla Ö.'yü bakmakta olduğu hasta annesi ve engelli kardeşine zarar vermekle tehdit ederek, evleneceklerini, yaşananların sorun olmayacağını söyledi. Tehditlerden korkan Necla Ö., evlilik hazırlıkları için Ersin Ü.'ye para göndermeye devam etti.