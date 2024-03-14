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50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
08:55
50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!
Ankara'da 50 yaşındaki Necla Ö., gittiği spor salonunda Ersin Ü. İle tanıştı. Kısa sürede sevgili olan ikili, evlilik kararı aldı. Ersin Ü., "Kirada oturmayalım ev alalım" bahanesiyle Necla Ö.'yü kandırdı. Sevgilisine inanıp 50 bin euro ile 850 dolarını veren Necla Ö., hayatının şokunu yaşadı. Nikah hazırlığı yaptığı sevgilisinin başka biriyle evli olduğunu öğrenen talihsiz kadın soluğu savcılıkta aldı!