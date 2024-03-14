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Haberler Yaşam 50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!   
Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:55

50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

Ankara'da 50 yaşındaki Necla Ö., gittiği spor salonunda Ersin Ü. İle tanıştı. Kısa sürede sevgili olan ikili, evlilik kararı aldı. Ersin Ü., "Kirada oturmayalım ev alalım" bahanesiyle Necla Ö.'yü kandırdı. Sevgilisine inanıp 50 bin euro ile 850 dolarını veren Necla Ö., hayatının şokunu yaşadı. Nikah hazırlığı yaptığı sevgilisinin başka biriyle evli olduğunu öğrenen talihsiz kadın soluğu savcılıkta aldı!

Dilhan Dumanoğlu
50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 50 yaşındaki Necla Ö., 2016'da gittiği bir spor salonunda Ersin Ü. ile tanıştı. Bir süre sonra Necla Ö. ile sevgili olan Ersin Ü., Necla Ö.'ye evlenmek istediğini söyledi. Necla Ö.'nün güvenini kazanan Ersin Ü., evlendiklerinde kirada oturmak istemediğini, bu nedenle ev almaları gerektiğini söyleyerek para istedi.

50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

Başına geleceklerden habersiz olan Necla Ö. ise Ersin Ü.'ye babasından kalan 50 bin euro ve 850 doları verdi. Bununla da kalmayan Ersin Ü., zaman zaman Necla Ö.'den ve hasta annesinden borç aldı.

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50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

GELİNLİK BİLE ALDIRDI!

Ersin Ü., Necla Ö.'ye kendisini çok sevdiğini, düğün yapacaklarını söyleyerek gelinlik bakmasını istedi. Kendisine gelinlik de alan Necla Ö., Ersin Ü.'nün annesiyle tanıştırmak için gittiği evde Ersin Ü. tarafından cinsel istismara uğradı. Şikayetçi olmaması yönünde baskı yapan Ersin Ü., Necla Ö.'yü bakmakta olduğu hasta annesi ve engelli kardeşine zarar vermekle tehdit ederek, evleneceklerini, yaşananların sorun olmayacağını söyledi. Tehditlerden korkan Necla Ö., evlilik hazırlıkları için Ersin Ü.'ye para göndermeye devam etti.

50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

MEĞER BAŞKA BİR KADINLA EVLENMİŞ!

Necla Ö. bu süreçte kendisini yeniden evlenmeye ikna eden Ersin Ü.'nün internet tabanlı uygulamalardan araması, dışarıda görüşmemesi ve birlikte fotoğraf çektirmemesinden şüphelendi. Bir süre sonra Ersin Ü.'ye ulaşamayan Necla Ö., yaptığı araştırma sonucunda Ersin Ü.'nün bir başka kadınla evlendiğini öğrendi.

50 yaşındaki kadına aşk tuzağı: Düğün hazırlığı yaparken başına öyle şeyler geldi ki!

Bunun üzerine psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan ve dolandırıldığını fark eden Necla Ö., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından bu kez de talihsiz kadın Ersin Ü.'nün eşi tarafından tehdit edilmeye başlandı.

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