50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

Yıldırım çarpması olayından birkaç yıl sonra, Bayan Bui Thi Loi, ailesi ve arkadaşlarının ısrarı nedeniyle başta meyve olmak üzere katı yiyecekler yemeye devam etti, ancak o, hiçbir zaman bu tür yiyeceklere ihtiyaç duymadı.