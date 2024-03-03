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Haberler Yaşam 50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 14:16

50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

Vietnam'ın Quang Binh Eyaletindeki Loc Ninh komününden Bayan Bui Thi Loi, yaşına göre harika bir formda görünüyor ve bu da onun beslenmesini çok daha şaşırtıcı kılıyor. Yaşlı kadın, yarım asırdır su ve meşrubatla yaşadığını ve hiçbir zaman katı gıdalara yönelmediğini ısrarla belirtiyor.

50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

Her şeyin 1963 yılında bir dağa tırmanırken ona yıldırım düşmesiyle başladığını söylüyor. Bilincini kaybettiğini ve hayatta kalmasına rağmen bundan sonra asla eskisi gibi olmadığını belirtiyor.

50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

Kendine geldikten sonra günlerce hiçbir şey yemediği için arkadaşlarının ona şekerli su vermeye başladığını anlatıyor.

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50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

Yıldırım çarpması olayından birkaç yıl sonra, Bayan Bui Thi Loi, ailesi ve arkadaşlarının ısrarı nedeniyle başta meyve olmak üzere katı yiyecekler yemeye devam etti, ancak o, hiçbir zaman bu tür yiyeceklere ihtiyaç duymadı.

50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

1970 yılından itibaren ise katı gıdalardan tamamen uzak durdu ve geçimini yalnızca su ve diğer içeceklerle sağlamaya başladı. Buzdolabı ve dondurucusu şişe su ve şekerli meşrubatlarla dolu.

50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...

75 yaşındaki kadın, yalnızca yemek kokusunun midesinin bulanması için yeterli olduğunu, çocukları büyürken sürekli onlara yemek pişirdiğini ancak hiçbir zaman kendi yemeğini yemediğini iddia ediyor.

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