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50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
14:16
50 yıldır sadece su ve meşrubatla yaşıyor! 75 yaşındaki kadın yarım asırdır ağzına lokma bile koymamış...
Vietnam'ın Quang Binh Eyaletindeki Loc Ninh komününden Bayan Bui Thi Loi, yaşına göre harika bir formda görünüyor ve bu da onun beslenmesini çok daha şaşırtıcı kılıyor. Yaşlı kadın, yarım asırdır su ve meşrubatla yaşadığını ve hiçbir zaman katı gıdalara yönelmediğini ısrarla belirtiyor.