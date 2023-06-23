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500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 22:38
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
22:38
500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!
Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin 500'üncüsü üretim hattından çıktı. T500 kuyruk numaralı milli SİHA Bayraktar TB2'nin üretim hattından çıkışı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Gurur tablosunu sosyal medya hesabında paylaşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "500 Kere Maşallah Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı olan #BayraktarTB2'nin, T500 kuyruk numaralı SİHA'sı görev yapmak için hazır. Nice milli ve özgün 500'lere…" ifadelerini kullandı