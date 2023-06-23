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Haberler Yaşam 500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 22:38

500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin 500'üncüsü üretim hattından çıktı. T500 kuyruk numaralı milli SİHA Bayraktar TB2'nin üretim hattından çıkışı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Gurur tablosunu sosyal medya hesabında paylaşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "500 Kere Maşallah Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı olan #BayraktarTB2'nin, T500 kuyruk numaralı SİHA'sı görev yapmak için hazır. Nice milli ve özgün 500'lere…" ifadelerini kullandı

DHA
500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin üretilen 500. hava aracı olan T500 kuyruk numaralı milli SİHA'nın üretim hattından inişi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Bugüne kadar üretimi tamamlanarak göreve başlayan 80 İHA ile birlikte üretilen Bayraktar TB2 SİHA sayısı toplamda 580'e ulaştı. Törene Baykar personeli ile Baykar lojmanlarında ikamet eden depremzede vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, en çok ülkeye ihraç edilerek başarısını dünyanın farklı noktalarında gösteren ve sınıfında dünyanın en iyi SİHA'sı olan Bayraktar TB2'yi geliştiren ve üreten Baykar ekibini tebrik etti.

500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!

MİLLİ İNSANSIZ PLATFORMLAR BİR ARADA
Törende Baykar'ın geliştirdiği insansız sistemler ailesinin envantere giren üyeleri Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ile geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı da birlikte sergilendi. Baykar ekibi T500 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, geçmişte 27 saat 3 dakika havada kalarak ve 27 bin 30 feet irtifaya çıkarak, havacılık tarihimizin havada kalış ve irtifa rekorlarını kırmıştı. Şimdiye kadar 600.000 saatin üzerinde başarılı uçuş gerçekleştiren milli SİHA Bayraktar TB2, Türkiye'nin en uzun süre uçan milli hava aracı unvanına sahip olarak görev yapıyor. Yüzde 93 oranında yerlilik oranına sahip olan Bayraktar TB2 SİHA'ların yazılımları, tasarımı ve kritik tüm bileşenleri Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştiriliyor.

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500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİLİ
Bayraktar TB2, sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen harekâtlarda kritik görevlerde rol aldı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde oldukça etkili olan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2015'ten itibaren Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekâtlarında görev yaptı. Aynı zamanda Mavi Vatan'ın korunması ve güvenliği için önemli görevlerde yer aldı. Bayraktar TB2 SİHA'lar ülkemizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin güvenliğini de büyük katkı sağladı. Libya'da meşru hükümetin darbecilere karşı mücadelesinde büyük başarı gösterdi. 2020 yılında ise Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan işgalindeki Karabağ'ı hür kılma mücadelesi olan Tek Vatan Harekâtı'nda harbin doğasını değiştirdi. Azerbaycan'ın zaferi SİHA'lar ile kazanılmış ilk muharebe olarak dünya harp tarihine geçti.

500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!

Savunma ve havacılıkta paradigma değiştiren milli SİHA'lar 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşında ise tam bir güç çarpanı olarak dünyanın önüne çıktı. Ukrayna'nın mücadelesinde adeta sembol haline gelen Bayraktar TB2'lerin oyuncakları yapıldı, adına marşlar bestelendi. Ülkede Bayraktar Radyosu kuruldu ve yeni doğan çocuklara "Bayraktarö adı verildi. Bu başarılarla birlikte savunma analistleri ve uzmanlar tarafından sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterildi. Ukrayna'nın mücadelesini desteklemek adına Bayraktar TB2 alarak bağışlamak isteyen dünya halkları yardım kampanyaları başlattı. Aralarında Litvanya, Polonya, Ukrayna, Letonya, Norveç, Kanada ve İspanya'nın bulunduğu 7 ülkede dünya tarihinde ilk defa görülecek şekilde ana bir muharebe platformunun doğrudan adı verilerek sıradan vatandaşlar yardım topladı.


500 kere maşallah! BayraktarTB2’nin T500 kuyruk numaralı SİHA’sı göreve hazır!

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
Bayraktar TB2, insani yardım görevleri ve afetlerde etkisini gösterdi. 2020 yılından beri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliği çerçevesinde Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde etkin görev alıyor. Milli İHA'lar Baykar tarafından kurulan teknolojik altyapı ile her yıl yüzlerce yangını ilk anda tespit ederek Yeşil Vatan'ın korunmasına da destek veriyor.

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