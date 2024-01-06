500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

ŞİKAYET YAĞDI

Kuyumcu Ahmet Ö., taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı, sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz, sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşandı.