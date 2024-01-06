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Haberler Yaşam 500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:16

500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayı Bursa Orhangazi'de yaşandı. 44 yaşındaki kuyumcu Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistemle; piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini 500 milyon lira dolandırdı. İstanbul'a kaçan kuyumcu kısa sürede yakalandı. Cebinden ise para çıkmadı. İfadesi herkesi şaşırttı. İşte kuyumcu vurgununu yeni detayları

DHA
500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistemle yakın çevresinden emanete bırakmaları şartıyla, piyasa değerinin altındaki fiyata Cumhuriyet altını sattı. İddiaya göre, sisteme dahil olan kişilere, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verdi.

500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara, altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile 30 arasında komisyon verildi. 'Yavru' adlı sistemde, parasıyla gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıp, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verilmeye başlandı.

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500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

ŞİKAYET YAĞDI
Kuyumcu Ahmet Ö., taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı, sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz, sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşandı.

500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

Kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olanlar, bilgi almak için aradıklarında Ahmet Ö.'ye ulaşamazken, kuyumcunun iş yerini boşaltıp kaçtığı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ardı ardına savcılığa şikayette bulundu.

500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!

SAVCILIKTAN ARAMA KARARI
Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge, emniyet şeridiyle kapatıldı. Savcılık izniyle kuyumcunun kapısının açılması için itfaiye ve çilingirle çalışma yapıldı ancak kapalı olan kepenkler açılamadı.

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