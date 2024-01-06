Haberler
Yaşam
500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:16
500 milyonluk kuyumcu vurgununda şaşırtan ifade: Cebinden para çıkmadı!
Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayı Bursa Orhangazi'de yaşandı. 44 yaşındaki kuyumcu Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistemle; piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini 500 milyon lira dolandırdı. İstanbul'a kaçan kuyumcu kısa sürede yakalandı. Cebinden ise para çıkmadı. İfadesi herkesi şaşırttı. İşte kuyumcu vurgununu yeni detayları