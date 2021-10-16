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Haberler Yaşam 500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana'da 'Cono' operasyonu
Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 09:18

500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana'da 'Cono' operasyonu

Adana'da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" helikopter destekli operasyon düzenlendi.

500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana’da ’Cono’ operasyonu

Adana'da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" helikopter destekli operasyon düzenlendi.

500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana’da ’Cono’ operasyonu

Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırıp evlere girerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

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500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana’da ’Cono’ operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" yönelik operasyon düzenlendi.

500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana’da ’Cono’ operasyonu

Helikopter destekli operasyon şafak vakti başladı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

500 polis katıldı! Onlarcası gözaltına alındı: Adana’da ’Cono’ operasyonu

Söz konusu şüphelilerin evlerinde arama çalışmaları yapılırken özel harekat timleri mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı.

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