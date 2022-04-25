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Haberler Yaşam 6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:21

6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

Yürekleri ağızlara getiren olay geçtiğimiz günlerde Erzurum'da meydana geldi. 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u (5) aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan (37), kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi. Ceylan, oğlunun doktoru ile Azra'nın doktorunun aynı kişi olduğunu da belirtti. Kendilerinin yaşadığı zorlu süreçten ise şöyle bahsetti…

6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

İnanılmaz olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı apartmanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu. Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi.

6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.

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6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

AZRA'YI KURTARMAK İÇİN KENDİ HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Küçük kızın hastaneye götürülmesinin ardından iftar için evine giden Ahmet Ceylan, yaşadığı anların gözünün önünden gitmediğini ve uyuyamadığını dile getirdi. Ceylan, bacağındaki ağrıların da giderek artmasıyla hastaneye gitti. Ceylan'ın, yapılan muayenesinde, Azra'nın üzerine düştüğü sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Bacağına atel atılan Ceylan, istirahat etmesi için evinde gönderildi. Küçük Azra'yı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Ceylan, yapılan haberler üzerine gündem oldu.

6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

HER GÖZÜMÜ KAPATTIĞIMDA O ANI GÖRÜYORUM

Gün boyu telefonlarının susmadığını belirten Ceylan, "Haberden sonra tanıdık, tanımadık; çalıştığım firmanın üst düzey yetkilileri arayıp tebrik etti. Küçük Azra'nın ailesi de aradı ve beni duygu seline kaptırdı. Çok duygulandık. 3 gündür uyuyamıyorum. Gözlerime uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum.

6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

İLGİNÇ TESADÜFÜ ANLATTI

Azra iyi olunca biz de iyi olacağız. Bundan 5 sene önce ortanca oğlum ilaç içmişti. Şu an Azra'yı tedavi eden doktor benim oğlumun da doktoruydu. Biz oğlumu götürdüğümüzde doktorlar 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. Yoğun bakımın önünde bunun acısını çektik. Allah oğlum Mete'yi bize tekrar bağışladı. O yüzden de derler ya yaşayan, başına gelen bilir. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Arayanlar, 'Ahmet, hemen kilit taktırdık. Camlara tor çektirdik' diyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar her an her şey yapabiliyorlar. Ne yapacakları belli değil. Azra'nın annesi diyor ki 'Küçük çocuğum ağlıyordu içeri girdim. Dışarı çıktım Azra yok. Umarım Azra da en yakın zamanda kendine gelir. Tekrar güler, koşar, oynar. Biz de daha mutlu oluruz" dedi.

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