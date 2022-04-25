6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

İLGİNÇ TESADÜFÜ ANLATTI



Azra iyi olunca biz de iyi olacağız. Bundan 5 sene önce ortanca oğlum ilaç içmişti. Şu an Azra'yı tedavi eden doktor benim oğlumun da doktoruydu. Biz oğlumu götürdüğümüzde doktorlar 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. Yoğun bakımın önünde bunun acısını çektik. Allah oğlum Mete'yi bize tekrar bağışladı. O yüzden de derler ya yaşayan, başına gelen bilir. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Arayanlar, 'Ahmet, hemen kilit taktırdık. Camlara tor çektirdik' diyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar her an her şey yapabiliyorlar. Ne yapacakları belli değil. Azra'nın annesi diyor ki 'Küçük çocuğum ağlıyordu içeri girdim. Dışarı çıktım Azra yok. Umarım Azra da en yakın zamanda kendine gelir. Tekrar güler, koşar, oynar. Biz de daha mutlu oluruz" dedi.



