6. kattan düşen Azra’yı bacağıyla kurtardı: Kahraman ilginç tesadüfü açıkladı!

Yürekleri ağızlara getiren olay geçtiğimiz günlerde Erzurum'da meydana geldi. 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u (5) aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan (37), kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi. Ceylan, oğlunun doktoru ile Azra'nın doktorunun aynı kişi olduğunu da belirtti. Kendilerinin yaşadığı zorlu süreçten ise şöyle bahsetti…