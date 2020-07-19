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6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

'da misafirlikte bulunduğu apartmanın 6'ıncı katından beton zemine düşerek ağır yaralanan , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 45 yaşındaki tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K.'nın intihar ettiği ihtimali, üzerinde duruluyor.

İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 20:23
6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki 15 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında meydana geldi.

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru olarak görev yapan Filiz K., öğle saatlerinde bir yakının evine misafirliğe geldi.

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6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

Bir süre sonra balkona çıkan Filiz K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ıncı kattan beton zemine düştü.

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

Filiz K.'nin düştüğünü gören yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

Sağlık ekipleri Filiz K.'ye kalp masajı yaptı.

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

Ambulansla görev yaptığı Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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