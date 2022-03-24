7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

EGM Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre emniyet personeline yönelik 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş sınavı yapılacak. Toplamda 1.000 kişinin alınacağı komiser yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyenler detayları öğrenmek isteyerek "7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

7. DÖNEM PAEM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi ile 7. Dönem PAEM giriş sınavı tarihi ve başvuru detayları şöyle;