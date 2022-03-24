7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 yılı için emniyet mensuplarına yönelik PAEM giriş sınavı yapılacak. 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere 1.000 Komiser yardımcısı alımı yapılacak. Alıma başvuru yapmak isteyenler detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırmalar sürüyor. Merak konusu olan 7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.