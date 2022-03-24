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Haberler Yaşam 7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 01:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 01:37

7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 yılı için emniyet mensuplarına yönelik PAEM giriş sınavı yapılacak. 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere 1.000 Komiser yardımcısı alımı yapılacak. Alıma başvuru yapmak isteyenler detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırmalar sürüyor. Merak konusu olan 7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

EGM Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre emniyet personeline yönelik 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş sınavı yapılacak. Toplamda 1.000 kişinin alınacağı komiser yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyenler detayları öğrenmek isteyerek "7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

7. DÖNEM PAEM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi ile 7. Dönem PAEM giriş sınavı tarihi ve başvuru detayları şöyle;

7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

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7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman? EGM PA ile 2022 7. Dönem PAEM giriş sınavı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?
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