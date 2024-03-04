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7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:33
7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti
Brezilya'da kaydedilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mağarada çekilen görüntülerde vatandaşların, 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında bir yılanı etkisiz hale getirdiği görüldü. Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, aynı zamanda tartışmalara sebep oldu. Kimi vatandaşlar, görüntülerin gerçek olduğunu öne sürerken, kimileri de sahte olabileceğini iddia etti. İşte o görüntüler…