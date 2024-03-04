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Haberler Yaşam 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:33

7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti

Brezilya'da kaydedilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mağarada çekilen görüntülerde vatandaşların, 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında bir yılanı etkisiz hale getirdiği görüldü. Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, aynı zamanda tartışmalara sebep oldu. Kimi vatandaşlar, görüntülerin gerçek olduğunu öne sürerken, kimileri de sahte olabileceğini iddia etti. İşte o görüntüler…

7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti

Brezilya'da çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti

Bir grup vatandaş, girdikleri mağarada 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında bir yılanla karşılaştı.

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7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti

Yılanı etkisiz hale getiren vatandaşlar, saldırmasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti

Yılanın saldırmasını engellemek için zincire bağlayan vatandaşlar, o anları saniye saniye kaydetti.

7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında! Mağara bulunan şey görenleri şoke etti

Söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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