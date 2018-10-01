71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti

CESETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Cemile K. çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.