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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti

Giriş Tarihi: 01.10.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 09:56
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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti

Emekli inşaat ustası Mehmet K., dün saat 21.30 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 1 No'lu Sokak'taki evlerinde eşi Cemile K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti

Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., eşine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti. Mehmet K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi.

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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti

Silah seslerini duyan çiftin komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Mehmet K. ile göğsüne 2 kurşun isabet ettiği belirlenen Cemile K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti

CESETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Cemile K. çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
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71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
71 yaşındaki adam, eşini öldürüp, intihar etti
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