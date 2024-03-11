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Haberler Yaşam 71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:51

71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Adıyaman'da 72 yaşındaki Abuzer Y. ile 71 yaşındaki Naile Y. arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle Abuzer Y., 71 yaşındaki eşini bıçakladı! Ağır yaralanan yaşlı kadın, kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanan 72'li katil Abuzer Y. ise "Pişman değilim" diye bağırdı!

İHA
71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Edinilen bilgilere göre, kan donduran olay Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi'nde yaşandı. Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı.

71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

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71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

O SÖZLERİ KAN DONDURDU: PİŞMAN DEĞİLİM!

Eşi Naile Y.'yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., "Pişman değilim, beni içeriye atsınlar" gibi sözleriyle kan dondurdu. Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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