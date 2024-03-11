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71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:51
71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!
Adıyaman'da 72 yaşındaki Abuzer Y. ile 71 yaşındaki Naile Y. arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle Abuzer Y., 71 yaşındaki eşini bıçakladı! Ağır yaralanan yaşlı kadın, kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanan 72'li katil Abuzer Y. ise "Pişman değilim" diye bağırdı!