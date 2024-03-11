71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





