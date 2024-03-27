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73 yaşındaki yengesini baltayla öldürmüştü: Bakanlık cezasına itiraz etti!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:04
73 yaşındaki yengesini baltayla öldürmüştü: Bakanlık cezasına itiraz etti!
Kayseri'de 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, yengesi Emine Topçu'yu baltayla katletti. Tutuklanan Topçu savunmasında "Elinde bıçak gördüm. Kendimi korumak istedim" dedi. Tahrik indirimi uygulanan Ali Rıza Topçu'ya 24 yıl hapis cezası verildi. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indiriminin kaldırılması talebiyle kararı temyiz etti. Son söz Yargıtay'da…