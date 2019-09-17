7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çobanın dev fosil parçası bulması ardından bölgede kazı yapıldı. Kazılarda fosil parçaları bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları bu yıl Haziran ayında yeniden başladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu.