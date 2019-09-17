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7,5 milyon yıllık! 'de bulundu, alçılanarak taşındı

'de, Taşhan bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan ve fillerin atasına ait olduğu düşünülen 7,5 milyon yıllık fosil, 'Alçı ceket' denilen özel bir yöntemle Kayseri 'ne taşındı. Fosil, burada alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelendikten sonra ziyarete açılacak.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:31
7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çobanın dev fosil parçası bulması ardından bölgede kazı yapıldı. Kazılarda fosil parçaları bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları bu yıl Haziran ayında yeniden başladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu.

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu değerlendirildi.

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7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

ÖZEL YÖNTEMLE TAŞINDI
Dünya doğa tarihine ışık tutacak 7,5 milyon yıllık fosil, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu alandan taşındı.

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

Bilim dünyasında heyecan uyandıran fosil, olası riskleri yok etmek için tamamen alçı ile kaplanarak profillerle sabitlendi ve bütünlüğünün zarar görmemesi amacıyla kum dolu bir kamyonla 'ne nakledildi.

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

'Alçı ceket' denilen özel yöntemle taşınan fosil, burada temizlenmesi ardından, ekim ayı içinde alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelenecek ve bilimsel değerlendirmelerin ardından sergilenecek.

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

'DOĞA TARİHİ MÜZESİ KURULACAK'
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özel bir yöntemle taşınman fosilin Kayseri 'nde koruma altına alındığını söyledi.

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı

Büyükkılıç, buluntular sonucunda 'nin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kayseri'nin bu anlamda tarihinin yeniden yazılacağına inanıyoruz. Kurulacak olan Doğa Tarihi Müzesi'nde bu fosiller sergilenecek" dedi.

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