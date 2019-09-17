7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı
7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, alçılanarak taşındı
Kayseri'de, Taşhan bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan ve fillerin atasına ait olduğu düşünülen 7,5 milyon yıllık fosil, 'Alçı ceket' denilen özel bir yöntemle Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı. Fosil, burada alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelendikten sonra ziyarete açılacak.
Giriş Tarihi: 17.09.2019
16:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
16:31