78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı

Hergün yeni bir destan yazan Mehmetçik, bu kez de Bingöl'de mezrada fenalaşan 78 yaşındaki adamın imdadına koştu. UMKE ekipleri kar yüzündek kapalı sarp yolu aşamayınca devreye askeri helikopter girdi. İşte ondan sonra yaşananlar...