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78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı

Hergün yeni bir destan yazan , bu kez de 'de mezrada fenalaşan 78 yaşındaki adamın imdadına koştu. UMKE ekipleri kar yüzündek kapalı sarp yolu aşamayınca devreye askeri girdi. İşte ondan sonra yaşananlar...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.03.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 21:36
78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı
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78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı

'de kar nedeniyle ulaşılamayan köydeki 78 yaşındaki hastanın imdadına helikopterle yetişti. Alınan bilgilere göre, Genç İlçesi Olaklı Mezrası'ndaki ikamet eden 78 yaşındaki Hipertansiyon hastası Aziz Kuyu fenalaştı.

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78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı

Bunun üzerine aile fertleri, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi ancak mezra yolunun karla kaplı sarp ve kayalık olmasından dolayı da UMKE ekipleri hastayı alamayacaklarını valiliğe bildirip destek istedi.

78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı

Yaşanan durum üzerine harekete geçen Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının mezraya göndermesini istedi. Kısa sürede mezraya helikopterle yetişen , 78 yaşındaki hastayı helikopterle alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı
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