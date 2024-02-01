8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ YAŞAYINCA...

Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin ile kız kardeşinin çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), dün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Numune Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı.