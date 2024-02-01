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Haberler Yaşam 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:42

8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

Konya'da iki katlı kerpiç evde böcek ilacı faciası yaşandı. Evinin pek çok noktasına böcek ilacı döken kiracı, cam ve kapıları bantlayarak evden ayrıldı. Ancak dairesinin üst katından oturan 6 kişilik aile rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürerken korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı…

DHA
8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

Feci olay Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Eşi yurt dışında çalışan Ayşe Temel (40), sömestir tatili nedeniyle çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes Temel ile birlikte annesi Necla Duran'ın evine geldi.

8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

Alt katta oturan inşaat işçisi Suriye uyruklu Abdülkerim El A. da geçen pazartesi evinin çeşitli yerlerine peçete ve kağıt üzerine böcek ilaçları koyup, cam ve kapıları bantladı. Ardından eşi ve çocuklarını, yakınlarının evine bıraktıktan sonra Çumra ilçesine çalışmaya gitti.

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8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ YAŞAYINCA...
Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin ile kız kardeşinin çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), dün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Numune Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı.

8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

AHMET ENES ÖLDÜ
Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı.

8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 6 kişinin tedavisi sürerken, Ahmet Enes'in cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

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