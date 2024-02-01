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8 yaşındaki Ahmet Enes Temel ölmüştü: Konya’daki böcek ilacı faciasında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
15:42
Konya'da iki katlı kerpiç evde böcek ilacı faciası yaşandı. Evinin pek çok noktasına böcek ilacı döken kiracı, cam ve kapıları bantlayarak evden ayrıldı. Ancak dairesinin üst katından oturan 6 kişilik aile rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürerken korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı…