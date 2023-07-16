Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 81 yaşında DGS'ye girdi: Mezara kadar okuyacağım!
Giriş Tarihi: 16.07.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 16:41

81 yaşında DGS'ye girdi: Mezara kadar okuyacağım!

2 yıllık ilahiyat mezunu olan Yaşar Aktaş (81), Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Aktaş, "Mezara kadar okuyacağım" dedi.

81 yaşında DGS’ye girdi: Mezara kadar okuyacağım!

81 yaşında DGS'ye girdi: Mezara kadar okuyacağım... Amasya'da ön lisans mezunu 3 çocuk, 8 torun sahibi Yaşar Aktaş, bastonu ile geldiği okulda DGS'ye girdi.

81 yaşında DGS’ye girdi: Mezara kadar okuyacağım!

Daha önce de DGS'ye girdiğini, sınavının iyi geçtiğini söyleyen Aktaş, matematikte biraz zorlandığını, sözel alanda ise sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
81 yaşında DGS’ye girdi: Mezara kadar okuyacağım!

Yaşar, "1970 yılında okumaya bir başladım; hala okumaya devam ediyorum. Hedefim; 4 yıllık ilahiyat fakültesi okumak. Gençlere okumalarını tavsiye ediyorum ama sadece diploma için değil.

81 yaşında DGS’ye girdi: Mezara kadar okuyacağım!

Gençlerin öğrenmesi için okumalarını istiyorum. Bu yaşımda hala öğrenmeye çalışıyorum. Çok azimliyim, yatarak da sürünerek de olsa gelir ve burada sınavıma girerim. Mezara kadar okuyacağım. Benim hedefim; ölünceye kadar okumak" dedi.

SON DAKİKA