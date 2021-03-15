HaberlerYaşam94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu
94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Eski otomobil meraklısı olan Fatih Yunus Güzel çocukluk aşkı olan 1994 model beyaz TOFAŞ Şahin'in koltuklarında naylonları dahi duruyordu. Yalnızca kullanmak için aldığı araca artan ilgi Güzel'in ilginç olaylar yaşamasına neden oldu. İşte beyaz Şahin'in dikkat çeken hikayesi...
Giriş Tarihi: 15.03.2021
23:49
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
23:49
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