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96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
13:50
96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan Öğretim Görevlisi Arif Gürler tam 96 saat sonra kurtarıldı. O süreçte hayatta kalmak için neler yaptığını anlatan Gürler belgeselde gördüğü o detaya dikkat çekti...