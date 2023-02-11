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Haberler Yaşam 96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 13:50

96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan Öğretim Görevlisi Arif Gürler tam 96 saat sonra kurtarıldı. O süreçte hayatta kalmak için neler yaptığını anlatan Gürler belgeselde gördüğü o detaya dikkat çekti...

AA
96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremden 96 saat sonra enkaz altından kurtarılan Öğretim Görevlisi Arif Gürler, belgeselde gördüğü o yöntem sayesinde hayatta kalmış.

96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde enkazdan 96 sonra kurtarılan öğretim üyesi yaşadıklarını anlattı.

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96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Gürler'in tedavisi, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı

Merkez Onikişubat ilçesinde 8 katlı binanın 4. katında yaşayan ve deprem sonrası kaldığı enkazın altından 96 saat sonra ekiplerce çıkarılan Gürler, AA muhabirine, topraktaki bitki ve böcekleri yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

96 saat enkaz altında! Belgeselde gördüğü yöntem sayesinde hayatta kalmış: Öğretim görevlisi o süreci anlattı

Toprak altında kaldığı süreçte eşini ve çocuklarını düşündüğünü anlatan Gürler, manevi yanı güçlü olan birinin bu tür durumlardan korkmayacağını ifade ederek, "Acıktığımda böcek yedim. Toprağın içinde ne bulduysam yedim, vitamin değeri olan bitkiler de var, böcekler de var. Yeter ki yemeye cesaret et. Elbiseden yırttığım parçayı idrarla ıslatıp su ihtiyacımı karşıladım. Bir belgeselde öğrenmiştim, öyle yaptım. Maneviyatınız iyi ise içeride karanlığa ışık yakıyorlar." diye konuştu.

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