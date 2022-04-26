Haberler Yaşam A Haber canlı yayın izle: 26 Nisan 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ile A Haber canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:18

A Haber canlı yayın izle: 26 Nisan 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ile A Haber canlı izle ekranı

A Haber canlı izle... Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı yeni yaptığı açıklamada, son toplantı vurgusu yaparak "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." dedi. Bu açıklamanın hemen ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklamak üzere saat 15.00'te kameraların karşısına geçeceği bildirildi. Bu noktada milyonlarca vatandaş gözünü A Haber canlı izle ekranlarına çevirdi. İşte Bilim Kurulu sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklaması A Haber canlı yayın izle ekranı ve detaylar...