A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog, kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken vatandaşlara cazip indirim fırsatları da sunuyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalogda bu hafta da yine kaliteli ve ekonomik ürünler mevcut. Her çeşit ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Kasım haftasında Samsung Galaxy A20 Cep Telefonu 1.499 TL'den, Sunny Sierra Çelik Su Isıtıcı 49,95 TL'den, Piranha Bluetooth Kuaklık 49,95 TL'den satılıyor. Bu hafta elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda mutfak araç gereçleri ve çocuklar için de harika oyuncaklar mevcut. İşte 14 Kasım A101 aktüel ürünler tam listesi!