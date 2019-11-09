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  • A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?

aktüel kataloğu tam liste halinde yayınlandı! listede hafta hangi indirimli ürünler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog, kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken vatandaşlara cazip indirim fırsatları da sunuyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalogda bu hafta da yine kaliteli ve ekonomik ürünler mevcut. Her çeşit ürünün yer aldığı ürünler kataloğu haftasında Samsung Galaxy A20 Cep Telefonu 1.499 TL'den, Sunny Sierra Çelik Su Isıtıcı 49,95 TL'den, Piranha Bluetooth Kuaklık 49,95 TL'den satılıyor. Bu hafta elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda mutfak araç gereçleri ve çocuklar için de harika oyuncaklar mevcut. İşte 14 Kasım A101 aktüel ürünler tam listesi!

Giriş Tarihi: 09.11.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 16:18
A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem güzel hem de ekonomik ürünleri ile vatandaşların gözdesi haline gelen, Perşembe günlerinin indirimlerinde vazgeçilmez haline gelen ürünler kataloğunda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında " Perşembe " araştırması yapıyorlar. Her hafta yenilenen ve çeşitlenen ürünleri ile sizler de size en yakın market zincirini ziyaret edebilir, keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?
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A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?
A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?
A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?
A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?
A101 aktüel 14 Kasım kataloğu tam liste halinde yayınlandı! A101 aktüel listede hafta hangi indirimli ürünler var?
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