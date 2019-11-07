A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Kasım! A101 aktüel ürünlerinde dev fırsat indirimi…

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her yaştan ve her bütçeye uygun indirimli ürünler listesini tüketicisiyle buluşturan mağaza müşterilerini bekliyor. 7 Kasım A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta yok yok. Teknoloji'den mutfak ve temizlik malzemelerine kaçırılmayacak fırsatlar raflara dizildi. Bu hafta yepyeni ürünlerini satışa çıkaran mağazada SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı, Güral Porselen 85 Parça Yemek Takımı, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge, Arzum AR-2027 Mistost Tost Makinesi yer alıyor. İşte 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunun indirimli tam listesi!