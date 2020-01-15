A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri 16 Ocak Perşembe'den itibaren başlıyor. Binlerce müşterisiyle Türkiye'nin her bir noktasında mağazası bulunan market zinciri tüketicilerine ucuz ve kaliteli ürünler sunarak memnun ediyor. Özellikle teknoloji aletlerindeki indirimlerle dikkat çeken A101 aktüel ürünler bu hafta her zaman olduğundan daha da büyük indirimli. Bu fırsatları takip eden vatandaşlar ise A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? Sorusuna yanıt arıyor. İşte bu haftanın fırsatları…