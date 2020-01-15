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  • A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi

ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta sürpriz indirimlerle geldi

Müşterilerinin her hafta heyecanla beklediği ürünler kataloğu yayınlandı! 81 ilde de mağazaları bulunan market zincirinin yaptığı indirimler vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak takip edilmeye devam ediyor. üzerinden A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler bulunuyor sorusu bugünün en çok merak edilen sorusu oldu. Bunun nedeni, sabah A101 marketlerinin açılışından itibaren indirimli ürünler raflardaki yerini alacak olması. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte 'tan itibaren mağazalarda yer alacak fırsatlar!

Giriş Tarihi: 15.01.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 18:46
A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi

ürünler kataloğu indirimleri Perşembe'den itibaren başlıyor. Binlerce müşterisiyle Türkiye'nin her bir noktasında mağazası bulunan market zinciri tüketicilerine ucuz ve kaliteli ürünler sunarak memnun ediyor. Özellikle teknoloji aletlerindeki indirimlerle dikkat çeken A101 aktüel ürünler bu hafta her zaman olduğundan daha da büyük indirimli. Bu fırsatları takip eden vatandaşlar ise bu hafta neler var? Sorusuna yanıt arıyor. İşte bu haftanın fırsatları…

A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi
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A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi
A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi
A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi
A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi
A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni hafta 16 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu sürpriz indirimlerle geldi
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