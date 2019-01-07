A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10 Ocak A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Her hafta milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılan ve getirdiği indirimli ürünler ile dar ve orta gelirli aileler için biçilmiş kaftan durumunda olan marketler zinciri A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yine dolu dolu! 10 Ocak A101 aktüel ürünler listesinde yine bu hafta birbirinden güzel ürünlerle dop dolu. Bu haftanın sürpriz ürünü Sleepy çocuk bezi gözüküyor. Çocuk bezlerinin sık kullanıldığı ailelerin çocuk bezine yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu ve birbirinden güzel ürünler...