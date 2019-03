Her hafta getirdiği ürünler ile her kesimden her vatandaşın ilgisini çekmeyi başaran A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu bir şekilde geldi. Çok sayıda vatandaşın birbirinden kaliteli ürünleri ucuz fiyatlara bulabildiği A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar, HD LED TV televizyonlar, elektrikli mutfak aletleri (blender, kahve makinesi), saç kurutma makinesi, çamaşır deterjanları, temizlik malzemeleri, yaza özel bahçe eşyaları, çiçek ve gül çeşitleri, gaming kulaklık, gaming klavye gibi işlevsel ürünleri A101 aktüel ürünler de bulabilirsiniz. İşte 21 Mart A101 Aktüel ürünler listesi…