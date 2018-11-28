A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta 29 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünleri sevindirecek

A101 marketler zincirinin bu hafta satışa sunacağı indirimli ürünler öncesi birçok kişinin araştırmaları devam ediyor. A101 aktüel ürünleri kataloğu ise yayınlandı. 29 Kasım Perşembe bu ürünlerden faydalanmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren yola koyulacaklar. A101 aktüel ürünleri listesinde bu hafta yine birbirinden sürpriz eşyalar bulunuyor. Televizyon, cep telefonu, yazıcı, hoparlör, blender seti, elektrik süpürgesi, duş seti bunlardan sadece bazıları. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU