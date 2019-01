A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte 24 Ocak A101 indirimli aktüel ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 marketler zinciri her hafta birbirinden getirdiği indirimli ürünler ile dar ve orta gelirli aileler için biçilmiş kaftan durumunda bulunuyor. Her hafta en çok aratılan konular arasında olan A101 aktüel ürünler listesi bu hafta da birbirinden farklı sürprizler ile vatandaşları bekliyor. Teknolojiden ev aletlerine her türden ürünü bulunduran listede bu hafta Elton'un 43 inç uydu alıcı televizyonu ve Honor 9 lite cep telefonu dikkatleri çekiyor. İşte 24 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu…