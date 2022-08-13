Haberler Yaşam A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı telefonda dev fırsat! 2 bin 199 TL’den başlayan fiyatlarla son model telefonlar 18 Ağustos perşembeden itibaren A101’de!

Giriş Tarihi: 13.08.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 13:14

A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı telefonda dev fırsat! 2 bin 199 TL’den başlayan fiyatlarla son model telefonlar 18 Ağustos perşembeden itibaren A101’de!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve birbirinden güzel ve uygun ürünler tüketiciye sunuldu! Bahçe işleriyle uğraşan vatandaşlardan tutun oyuncu gençlere kadar binlerce insanın ihtiyacını karşılayacak ürünler 18 Ağustos Perşembe günü A101'e gelecek. Her ne kadar binlerce kişi farklı sebeplerle markete dolduracaksa da aktüel katalogda en dikkat çeken ürünler akıllı telefon olarak göze çarpıyor. Son model akıllı telefonlar 2.199 TL'den başlayan fiyatlarla A101'e geliyor. Ürünü almak isteyenler A101 aktüel kataloğu dikkatle inceleyip Perşembe günü gitmeli. İşte 18 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu!