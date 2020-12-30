Türkiye'nin hemen her noktasında yaygın mağazaları bulunan A101 marketler zinciri, kaliteli ürünleri ucuz fiyatlara sunmaya devam ediyor. Bu hafta 2021 yılı için sayılı günler kala yılbaşı alışverişine çıkmaya hazırlananlar 29 Aralık A101 katalog indirimlerini öğrenmek istiyor. Bu haftaki A101 katalog detaylarında Toshiba 55 inç smart LED TV, Huawei Watch GT 2 akıllı saat, LG 24 inç LED monitör, Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik ile beyaz eşya fırsatları dikkatleri çekiyor. İşte A101 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ile yeni yılın tüm fırsatları…