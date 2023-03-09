A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğu ile çok konuşulan tekne ve çekme karavan satışlarının ardından yine dev bir ürünü müşterileriyle buluşturdu. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, bu kez elektrikli araç satışı yapmaya başladı. 119 bin 990 TL'lik fiyata sahip olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 9 taksit imkanı ile bu Perşembe satışa sunuldu. Öte yandan kataloğa göre; bu hafta buzdolabından davlumbaza, dik şarjlı süpürgeden tost makinesine, gardıroptan koltuk takımına kadar onlarca ürün uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. İşte 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...