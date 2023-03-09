A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu! Daha önce satışa sunduğu fiber tekne ve çekme karavan fırsatlarıyla adından söz ettiren market zinciri bir ilke daha imza attı. Bu sefer 119 bin 990 TL TL'ye Volta EV1 Elektrikli Araç satışı yaptığını duyurdu. Ürün stoklarının 60 adetle sınırlı olduğu belirtilen broşürde aracın özelliklerine de yer verildi. Öte yandan beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya çeşitleri gibi onlarca ürün indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. İşte, 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi…