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Haberler Yaşam A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
Giriş Tarihi: 09.03.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 17:18

A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu! Daha önce satışa sunduğu fiber tekne ve çekme karavan fırsatlarıyla adından söz ettiren market zinciri bir ilke daha imza attı. Bu sefer 119 bin 990 TL TL'ye Volta EV1 Elektrikli Araç satışı yaptığını duyurdu. Ürün stoklarının 60 adetle sınırlı olduğu belirtilen broşürde aracın özelliklerine de yer verildi. Öte yandan beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya çeşitleri gibi onlarca ürün indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. İşte, 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi…

A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğu ile çok konuşulan tekne ve çekme karavan satışlarının ardından yine dev bir ürünü müşterileriyle buluşturdu. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, bu kez elektrikli araç satışı yapmaya başladı. 119 bin 990 TL'lik fiyata sahip olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 9 taksit imkanı ile bu Perşembe satışa sunuldu. Öte yandan kataloğa göre; bu hafta buzdolabından davlumbaza, dik şarjlı süpürgeden tost makinesine, gardıroptan koltuk takımına kadar onlarca ürün uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. İşte 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

9 MART 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

İşte haftanın a101 aktüel ürünleri;

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A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
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A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
A101’de elektrikli araç satışta! 9 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
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