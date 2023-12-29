ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun dün açıkladığı verilere göre, dünya nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçeceği kaydedildi. Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğu belirtilerek, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği öngörüldü. TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ 76.5 OLDU Doğurganlık oranı yüzde 1.91 olarak kaydedilirken, 5 yaş altı ölümlerin ise 2022 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığına dikkat çekildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporunda Türkiye'de yaşam süresi ise 76.5 olarak yer aldı.