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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 11:25

ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

ABD Nüfus Sayımı Bürosu, dünya nüfusunun 2023'te 75 milyon arttığını açıkladı. 1 Ocak 2024 itibarıyla 8 milyara ulaşacağını vurguladı.

DHA
ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun dün açıkladığı verilere göre, dünya nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçeceği kaydedildi.

ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğu belirtilerek, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği öngörüldü.

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ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ 76.5 OLDU
ABD verilerine göre Türkiye'de ise nüfusun 85 milyonu geçtiği ve 2023 yılında yüzde 0.6 oranında arttığı ifade edildi.

ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

Doğurganlık oranı yüzde 1.91 olarak kaydedilirken, 5 yaş altı ölümlerin ise 2022 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığına dikkat çekildi.

ABD açıkladı: Dünya 1 Ocak’ta 8 milyar olacak!

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporunda Türkiye'de yaşam süresi ise 76.5 olarak yer aldı.

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