Altın için kritik gün: ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD enflasyon açıklaması bugün gerçekleşecek. Geçtiğimiz gün başkan Powell'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında büyük bir artış yaşanırken, küresel ekonomide gözler bugünkü açıklamaya çevrildi. Bu noktada ise "ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay yüzde 6,8 olarak açıklanan veriler son 40 yılın zirvesi olarak yorumlanmıştı. Aralık ayı verileri ise bu noktada merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte detaylar…