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Haberler Yaşam Altın için kritik gün: ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:43

Altın için kritik gün: ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD enflasyon açıklaması bugün gerçekleşecek. Geçtiğimiz gün başkan Powell'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında büyük bir artış yaşanırken, küresel ekonomide gözler bugünkü açıklamaya çevrildi. Bu noktada ise "ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay yüzde 6,8 olarak açıklanan veriler son 40 yılın zirvesi olarak yorumlanmıştı. Aralık ayı verileri ise bu noktada merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte detaylar…

ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın için kritik gün: Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

Aralık ayına ilişkin ABD enflasyon verileri merakla bekleniyor. Altın yatırımcıları bu noktada gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevririrken aynı zamanda "ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak. Kritik veriler küresel piyasaları direkt olarak etkileyecek. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte Aralık ayı verileri ve tüm detaylar…

ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın için kritik gün: Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak.

Fed, Aralık ayında yüksek enflasyona karşılık para politikasını öngörülenden daha erken sıkılaştırabileceğini açıklamış ve Mart'tan itibaren faizlerin artırılabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

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ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın için kritik gün: Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

Fed Başkanı Powell, dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlatırken, bugün gözler ABD'deki enflasyon verilerine çevrildi. ABD'de kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın için kritik gün: Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade kaydeden Powell, enflasyonu düşürmek için bankanın gereken araçlarını kullanacaklarını söyledi.

Powell, işlerin beklendiği gibi gelişmesi halinde politikayı normalleştireceklerini vurgulayarak, mart ayında varlık alımlarını sonlandıracaklarını, yıl boyunca faiz oranlarını artıracaklarını ve bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebileceklerini ifade etti.

Öte yandan, Powell konuşmasında ilk faiz artışının ne zaman olması gerektiğine ilişkin bir ipucu vermedi.

ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın için kritik gün: Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

New York borsasında dün güne düşüşle başlayan endeksler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte toparlandı ve günü yükselişle tamamladı.

Fed'in ilk faiz artışına martta gideceğine ilişkin beklentiler Powell'ın açıklamaları sonrası yüzde 90'dan yüzde 84'e geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının dünya genelinde oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesi ise pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı 1.823 dolara kadar çıkmasının ardından şu sıralarda 1.820 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün de pozitif bir seyir izliyor.

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