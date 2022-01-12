Altın için kritik gün: ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ABD enflasyon verisi ne oldu, ne kadar oldu?

Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade kaydeden Powell, enflasyonu düşürmek için bankanın gereken araçlarını kullanacaklarını söyledi.

Powell, işlerin beklendiği gibi gelişmesi halinde politikayı normalleştireceklerini vurgulayarak, mart ayında varlık alımlarını sonlandıracaklarını, yıl boyunca faiz oranlarını artıracaklarını ve bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebileceklerini ifade etti.

Öte yandan, Powell konuşmasında ilk faiz artışının ne zaman olması gerektiğine ilişkin bir ipucu vermedi.